Лунев рассказал о пропущенных мячах в матче за Суперкубок

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура чемпионата России против "Тамбова".

– В первом матче сезона не получилось победить. Эта неудача как-то повлияла на команду или вы ее приравниваете к поражению в товарищеском матче?

– Нет, это была официальная игра. Матч за трофей. Надеюсь, это нас закалит и начнем сезон с победы.

– Что произошло в моментах с пропущенными мячами в Суперкубке?

– Первый гол – неправильно занял позицию, не смог среагировать. Полшажочка ближе к левому углу – и мог бы отбить.

– Отпуск у вас был всего неделю. Успели восстановиться?

– Нормально. Мне хватило времени отдохнуть и перезагрузиться. Я свежим приехал на сбор. (Гоша Чернов)

"Зенит" - "Локомотив": все голы матча за Суперкубок России