Лунев быстрее всех в истории "Зенита" провел 10 матчей на ноль

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, сыграл на ноль в матче 6-го тура чемпионата России против "Ахмата" (4:0). Эта игра стала для 25-летнего голкипера 10-й "сухой" в составе сине-бело-голубых, сообщает zenit-history.ru.
Для того чтобы достичь этой отметки, Луневу потребовалось провести за команду из Санкт-Петербурга 17 матчей, что является рекордом клуба. Предыдущее достижение принадлежало Юрию Жевнову (20 игр). Вячеслав Малафеев провел 10-й матч на ноль в 24-й встрече за "Зенит".
В истории сине-бело-голубых есть 22 вратаря, которые провели в составе команды не менее 10 матчей на ноль.
Дополнительная информация
http://zenit-history.ru/6441-rekordnaya-desyatka-andreya-lunjova
foreverCSKAforever
Лучше рекорды в ЛЧ бить, чем отжимать Мерсы у бизнесманов да разводить пенсионерок на хаты.
19:55
ValeraK
foreverCSKAforever От Акинфеева ждем сегодня продолжения рекордов в ЛЧ))
18:06
Ленинград1984
foreverCSKAforever Это ты про Акинфеева?
14:12
foreverCSKAforever
Он хоть раз за это время сыграл против клуба, чьё кол-во футболистов на поле равнялось кол-ву футболистов Зенита?
13:06
Slim Taller
Судья назначил бы штрафной и удалил Лунёва,и что?! На рекорд это никак не влияет.Речь идёт о голах непосредственно Лунёву а не Зениту.Вообще,по своей уверенности Лунёв на голову превосходит Акинфеева.Не за горами его игры за сборную.
11:20
marksan
Кaраcик_____ Перчатки выдать?
10:32
marksan
Logva____ А вот это не надо! Свои ворота не подлежат штрафу, а вот игра вратаря за пределами штрафной - карается красной!
10:31
marksan
Как рождаются "псевдорекорды" Зенита? Хватает одного судейского свистка с зажмуренными глазами!
10:29
Logva
баламошка---а вратарям спартака разрешено закидывать мяч в свои ворота)))
10:23
баламошка
Неудивительно, ведь вратарям Зенита разрешено играть руками за пределами штрафной.
09:45
Кaраcик
Даешь 20 игр на ноль за 27 матчей!
09:39