Лунев быстрее всех в истории "Зенита" провел 10 матчей на ноль

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, сыграл на ноль в матче 6-го тура чемпионата России против "Ахмата" (4:0). Эта игра стала для 25-летнего голкипера 10-й "сухой" в составе сине-бело-голубых, сообщает zenit-history.ru.

Для того чтобы достичь этой отметки, Луневу потребовалось провести за команду из Санкт-Петербурга 17 матчей, что является рекордом клуба. Предыдущее достижение принадлежало Юрию Жевнову (20 игр). Вячеслав Малафеев провел 10-й матч на ноль в 24-й встрече за "Зенит".

В истории сине-бело-голубых есть 22 вратаря, которые провели в составе команды не менее 10 матчей на ноль.