08:39 | Футбол — РФПЛ

Лунев быстрее всех в истории "Зенита" провел 10 матчей на ноль

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, сыграл на ноль в матче 6-го тура чемпионата России против "Ахмата" (4:0). Эта игра стала для 25-летнего голкипера 10-й "сухой" в составе сине-бело-голубых, сообщает zenit-history.ru.

Для того чтобы достичь этой отметки, Луневу потребовалось провести за команду из Санкт-Петербурга 17 матчей, что является рекордом клуба. Предыдущее достижение принадлежало Юрию Жевнову (20 игр). Вячеслав Малафеев провел 10-й матч на ноль в 24-й встрече за "Зенит".

В истории сине-бело-голубых есть 22 вратаря, которые провели в составе команды не менее 10 матчей на ноль.

Дополнительная информация

http://zenit-history.ru/6441-rekordnaya-desyatka-andreya-lunjova

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КОММЕНТАРИИ (11)
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foreverCSKAforever

Лучше рекорды в ЛЧ бить, чем отжимать Мерсы у бизнесманов да разводить пенсионерок на хаты.

19:55

ValeraK

foreverCSKAforever От Акинфеева ждем сегодня продолжения рекордов в ЛЧ))

18:06

Ленинград1984

foreverCSKAforever Это ты про Акинфеева?

14:12

foreverCSKAforever

Он хоть раз за это время сыграл против клуба, чьё кол-во футболистов на поле равнялось кол-ву футболистов Зенита?

13:06

Slim Taller

Судья назначил бы штрафной и удалил Лунёва,и что?! На рекорд это никак не влияет.Речь идёт о голах непосредственно Лунёву а не Зениту.Вообще,по своей уверенности Лунёв на голову превосходит Акинфеева.Не за горами его игры за сборную.

11:20

marksan

Кaраcик_____ Перчатки выдать?

10:32

marksan

Logva____ А вот это не надо! Свои ворота не подлежат штрафу, а вот игра вратаря за пределами штрафной - карается красной!

10:31

marksan

Как рождаются "псевдорекорды" Зенита? Хватает одного судейского свистка с зажмуренными глазами!

10:29

Logva

баламошка---а вратарям спартака разрешено закидывать мяч в свои ворота)))

10:23

баламошка

Неудивительно, ведь вратарям Зенита разрешено играть руками за пределами штрафной.

09:45

Кaраcик

Даешь 20 игр на ноль за 27 матчей!

09:39