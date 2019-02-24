Лукас Сантос: "Переход в ЦСКА стал бы важным шагом в моей карьере"

Полузащитник "Васку да Гама" Лукас Сантос высказался по поводу несостоявшегося перехода в ЦСКА. Армейцы не смогли договориться с бразильским клубом по трансферу 19-летнего игрока.

– Я знал, что это мог быть важный шаг в моей карьере, – цитирует Vasco Noticias Лукаса Сантоса. – Но уже говорил, что хочу войти в историю с "Васку". Это имело большое значение. Вопрос продления контракта оставлю руководству клуба и моему агенту. Я предпочитаю работать на поле, заниматься своим делом. Если контракт продлят, буду рад оставаться в клубе и дальше.