Луиз Адриану обратился к фанатам "Палмейраса"

Нападающий Луиз Адриану, который перешел из "Спартака" в "Палмейрас"​, через Twitter обратился к болельщикам бразильского клуба.

– Болельщики "Палмейраса", спасибо за все сообщения и теплый прием, – заявил Адриану. – Я очень рад, что смог подписать контракт с таким великим клубом. Также доволен тем, какие цели ставит перед собой "Палмейрас". Я здесь, чтобы показать свой максимум, лучшую игру и выиграть новые титулы.

Fala, Luiz Adriano! 🗣

Já tem recado do novo reforço do Verdão para a #FamíliaPalmeiras! 🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/DY3PZCikdi – SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2019

Соглашение "Палмейраса" с 32-летним футболистом рассчитано на четыре сезона. В составе "Спартака" нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017). ​