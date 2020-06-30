Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (начало в 20.30 мск).

— Фаворитов нет и вот почему: такое дерби на века, — говорит Боков. — И здесь неважно, кто какое место занимает, все возможно. Считаю, что победит ЦСКА. Команде необходимо реабилитироваться после разгрома от «Зенита» — очень много разговоров об этом. Но думаю, что у армейцев не все так уж плохо. Конечно, случается разное, в том числе, и 0:4. А теперь победа ЦСКА со счетом 2:0 станет лучшим исходом.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла. (Максим Никаноров)