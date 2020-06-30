«Лучший исход — победа ЦСКА со счетом 2:0». Прогноз экс-защитника красно-синих
30 июня 2020, 18:20
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (начало в 20.30 мск).
— Фаворитов нет и вот почему: такое дерби на века, — говорит Боков. — И здесь неважно, кто какое место занимает, все возможно. Считаю, что победит ЦСКА. Команде необходимо реабилитироваться после разгрома от «Зенита» — очень много разговоров об этом. Но думаю, что у армейцев не все так уж плохо. Конечно, случается разное, в том числе, и 0:4. А теперь победа ЦСКА со счетом 2:0 станет лучшим исходом.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла. (Максим Никаноров)
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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