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Луценко до рекорда не дотянулся

15 июля 2020, 18:52
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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В гостевом матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:1) прервалась шестиматчевая голевая серия нападающего «Арсенала» Евгения Луценко, забивавшего в каждом туре после возобновления чемпионата.

33-летний форвард не смог повторить рекорд высшего дивизиона, который делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России

Футболист

Клуб

Сезон

Матчи

Голы

Федор Смолов

Краснодар

2015/16

7

13

Георгий Деметрадзе

Алания

1999

7

11

Александр Кержаков

Зенит

2002

7

11

Дмитрий Вязьмикин

Торпедо

2001

7

10

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

11

Андрей Каряка

Кр.Советов

2004

6

9

Андрей Тихонов

Спартак

1999

6

7

Алехандро Домингес

Рубин

2009

6

7

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

6

Евгений Луценко

Арсенал

2019/20

6

6

Команда Луценко также прервала продолжительную серию, правда, неприятную. Туляки впервые с марта 2017 года обыграли «Урала», впервые добившись успеха в Екатеринбурге. Правда, баланс противостояния на стороне «шмелей» — 3:2.

Матчи «Арсенала» против «Урала» в премьер-лиге

Дата

Город

Тренер «Арсенала»

Тренер «Урала»

Счет

Голы

24.10.2018

Екатеринбург

Дмитрий Аленичев

Александр Тарханов

0:1

Ерохин

29.11.2014

Тула

Дмитрий Аленичев

Александр Тарханов

1:2

Маслов — Хозин, Смолов

28.08.2016

Екатеринбург

Сергей Павлов

Вадим Скрипченко

1:1

Власов — Лунгу

10.03.2017

Тула

Сергей Кирьяков

Александр Тарханов

2:0

Расич-2

14.08.2017

Тула

Миодраг Божович

Александр Тарханов

2:2

Сунзу, Максимов — Бикфалви, Евсеев

08.12.2017

Екатеринбург

Миодраг Божович

Александр Тарханов

1:1

Джорджевич — Портнягин

29.09.2018

Екатеринбург

Олег Кононов

Дмитрий Парфенов

1:2

Ткачев — Панюков-2

13.04.2019

Тула

Игорь Черевченко

Дмитрий Парфенов

0:0

-

22.09.2019

Тула

Игорь Черевченко

Дмитрий Парфенов

1:1

Бауэр — Аугустыняк

10.05.2019

Екатеринбург

Сергей Подпалый

Дмитрий Парфенов

3:1

Хлусевич, Пантелеев, Ткачев — Бикфалви

Эрик Бикфалви забил единственный гол «Урала» и поднялся на третье место в списке бомбардиров клуба из Екатеринбурга в высшем дивизионе, обогнав Альберта Андреева. Больше румына соперники «Урала» страдали только от лидеров команды начала 1990-х — Юрия Матвеева и Игоря Ханкеева.

Лучшие бомбардиры «Урала» в высшем дивизионе

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Юрий Матвеев

1992-1996

73

42

Игорь Ханкеев

1992-1996

137

32

Эрик Бикфалви

2017-н.в.

86

24

Альберт Андреев

1992-1996

87

23

Спартак Гогниев

2013-2016

57

19

Сергей Передня

1993-1996

105

16

Херсон Асеведо

2013-2014

65

14

Олег Кокарев

1994-1996

86

14

Владимир Ильин

2017-2019

75

13

Эдгар Манучарян

2013-2017

81

13

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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