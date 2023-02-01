Лоза назвал бредом слова Кокорина о тюрьме

Российский артист Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Есть такое выражение — от сумы и тюрьмы не зарекайся. Но это вовсе не значит, что человек должен ходить с сумой или сидеть в тюрьме. Порядочному человеку делать в тюрьме нечего. Ни один порядочный человек там появляться не должен. Из моих знакомых, кто никогда не был в тюрьме, нет тех, кто что-то недополучил в своей жизни. Кокорин же непросто так туда попал. В тюрьму просто так не попадают. Это что за бред такой? Нужно обязательно нарушить закон? Кого-то убить, что-то украсть? Что он болтает-то ерунду. Я законопослушный гражданин, а мне Кокорин говорит, что для полноты ощущений я должен что-то украсть. Бред», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.