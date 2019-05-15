Ломбертс хочет вернуться в "Зенит"

Защитник "Остенда" Николас Ломбертс рассказал о своем желании вернуться в "Зенит". 34-летний футболист в настоящее время учится на тренера и может вернуться в Санкт-Петербург как скаут.

– В "Зените" работают мои бывшие товарищи по команде: Малафеев, Аршавин, Зырянов, - приводит Het Laatste Nieuws слова Ломбертса. - Я бы мог работать в клубе в качестве скаута. Мое сердце все еще принадлежит "Зениту". По окончании сезона я съезжу туда на несколько дней. На свой недавний день рождения я получил большое количество сообщений, писали и игроки, и из руководства клуба. Я скучаю по клубу. Было бы классно работать там.

Ломбертс выступал в составе "Зенита" с 2007 по 2017 год.