«Локомотив» выкупит права на нападающего Салтыкова у «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» этим летом подпишет нападающего «Акрона» Никиту Салтыкова и возьмет игрока на первый летний сбор.

Права на футболиста принадлежат «Крыльям Советов».

В этом сезоне Салтыков провел за «Акрон» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.