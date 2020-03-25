«Локомотив» составил сборную из игроков разных стран. В нее вошли Гильерме, Лоськов и Иванович
13:53
«Локомотив» опубликовал в Twitter сборную команды, составленную из игроков разных стран.
Состав при расстановке 5-3-2 выглядит следующим образом: Гильерме (Бразилия, Россия), Гуренко (Белоруссия), Иванович (Сербия), Чорлука (Хорватия), Дюрица (Словакия), Лекхето (ЮАР), Маминов (Узбекистан), Крыховяк (Польша), Лоськов (Россия), Фарфан (Перу), Джанашия (Грузия).
«Локомотив» также предложил остальным клубам РПЛ составить такую же сборную.
Символическая сборная игроков «Локо», составленная из футболистов разных стран ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 25, 2020
Схема: 5??-3??-2??
Гилерме ??/??
Гуренко ??
Иванович ??
Чорлука ??
Дюрица ??
Лекхето ??
Маминов ??
Крыховяк ??
Лоськов ??
Фарфан ??
Джанашия ??
А как бы выглядел твой вариант состава? ?