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«Локомотив» составил сборную из игроков разных стран. В нее вошли Гильерме, Лоськов и Иванович

13:53
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«Локомотив» опубликовал в Twitter сборную команды, составленную из игроков разных стран.

Состав при расстановке 5-3-2 выглядит следующим образом: Гильерме (Бразилия, Россия), Гуренко (Белоруссия), Иванович (Сербия), Чорлука (Хорватия), Дюрица (Словакия), Лекхето (ЮАР), Маминов (Узбекистан), Крыховяк (Польша), Лоськов (Россия), Фарфан (Перу), Джанашия (Грузия).

«Локомотив» также предложил остальным клубам РПЛ составить такую же сборную.

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