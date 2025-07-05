«Ахмат» подписал полузащитника сборной Анголы Мануэля Келиано
Хавбек сборной Анголы Мануэль Келиано стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.
22-летний футболист подписал контракт на четыре сезона — до лета 2029 года.
В конце июля у Келиано истек контракт с португальским клубом «Эштрела Амадора». Он выступал за команду с 2023 года, провел 33 матча и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: ФК «Ахмат»
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|27
|
3
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|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
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|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
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|13
|6
|5
|2
|21-16
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|
6
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|13
|5
|3
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|
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|5
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|
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|3
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|17
|
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|
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|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
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|13
|2
|6
|5
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|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
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|Факел
|13
|1
|3
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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