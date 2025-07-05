«Ахмат» подписал полузащитника сборной Анголы Мануэля Келиано

Хавбек сборной Анголы Мануэль Келиано стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.

22-летний футболист подписал контракт на четыре сезона — до лета 2029 года.

В конце июля у Келиано истек контракт с португальским клубом «Эштрела Амадора». Он выступал за команду с 2023 года, провел 33 матча и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.