«Локомотив» продлил серию без побед до пяти матчей

«Локомотив» не сумел победить в пятом матче подряд. Команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) в седьмом туре Тинькофф чемпионата России.

После победы над «Краснодаром» (1:0) 15 августа «железнодорожники» сыграли вничью с «Уралом» (1:1), уступили «Спартаку» (1:2) и «Ахмату» (2:3), а затем дважды сыграли 0:0 — с «Зенитом» и «Ростовом».

«Локо» набрал девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Ростова» 11 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Ротор», а «Локомотив» — «Тамбов».