РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» продлил серию без побед до пяти матчей

22:42
&quot;Локомотив&quot; не смог обыграть &quot;Ростов&quot;. Фото ФК "Локомотив".
&quot;Локомотив&quot; не смог обыграть &quot;Ростов&quot;. Фото ФК "Локомотив".

«Локомотив» не сумел победить в пятом матче подряд. Команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) в седьмом туре Тинькофф чемпионата России.

После победы над «Краснодаром» (1:0) 15 августа «железнодорожники» сыграли вничью с «Уралом» (1:1), уступили «Спартаку» (1:2) и «Ахмату» (2:3), а затем дважды сыграли 0:0 — с «Зенитом» и «Ростовом».

«Локо» набрал девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Ростова» 11 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Ротор», а «Локомотив» — «Тамбов».

Ростов — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир