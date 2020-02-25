«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой до 2021 года
12:15
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.
34-летний хорват выступает за московский клуб с 2012 года. За это время он провел в составе железнодорожников 201 матч и забил 8 мячей. С «Локо» он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
Капитан остаётся с нами! ???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 25, 2020
«Локомотив» продлил контракт с Ведраном Чорлукой до лета 2021 года!
Подробнее ?? https://t.co/83natuMhOR#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/srcTtV7CEH
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