Форвард ЦСКА Яковлев объяснил, почему сорвался его переход в махачкалинское «Динамо»
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему не перешел в махачкалинское «Динамо».
«Да, я был на просмотре в махачкалинском «Динамо». Я провел там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом все закончилось», — приводит слова Яковлева Legalbet.
В нынешнем сезоне Яковлев провел два матча за красно-синих и не отметился результативными действиями.
Источник: Legalbet
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|
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|
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
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|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
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|19.08
|20:00
|
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Зенит
|6
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Бителло
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|4
|И
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|1
|1
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