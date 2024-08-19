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Сегодня, 16:46

Форвард ЦСКА Яковлев объяснил, почему сорвался его переход в махачкалинское «Динамо»

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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему не перешел в махачкалинское «Динамо».

«Да, я был на просмотре в махачкалинском «Динамо». Я провел там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом все закончилось», — приводит слова Яковлева Legalbet.

В нынешнем сезоне Яковлев провел два матча за красно-синих и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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5
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 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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12
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