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«Локомотив» поменял соперника по товарищескому матчу. В другой команде обнаружен коронавирус

13:35
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В первом контрольном матче на сборе «Локомотив» сыграет с «Велесом» из четвертого дивизиона Испании, а не с «Атлетико Манча-Реал», как планировалось ранее. Замена соперника произошла в связи c положительными тестами на коронавирус у «Атлетико», сообщает сайт московской команды.

Игра с «Велесом» состоится 23 января. Начало — 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23435

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