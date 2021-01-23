«Локомотив» поменял соперника по товарищескому матчу. В другой команде обнаружен коронавирус

В первом контрольном матче на сборе «Локомотив» сыграет с «Велесом» из четвертого дивизиона Испании, а не с «Атлетико Манча-Реал», как планировалось ранее. Замена соперника произошла в связи c положительными тестами на коронавирус у «Атлетико», сообщает сайт московской команды.

Игра с «Велесом» состоится 23 января. Начало — 18.30 (мск).