"Локомотив" поблагодарил Денисова

"Локомотив" поблагодарил своего бывшего полузащитника Игоря Денисова. Ранее 35-летний футболист расторг контракт с клубом и объявил о завершении карьеры.
– Капитан, лидер на поле и в раздевалке, непроходимый опорник, футболист с огромным опытом. Спасибо Игорю за эти годы в "Локомотиве", которые принесли нам чемпионство, Кубок России и столько ярких эмоций, – говорится в сообщении.
Денисов выступал за "Локомотив" с 2016 года. Контракт был рассчитан до июня 2020 года. Компенсация футболисту составила около 500 тысяч евро.
Капитан, лидер на поле и в раздевалке, непроходимый опорник, футболист с огромным опытом.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
👏🏻 Спасибо Игорю за эти годы в «Локомотиве», которые принесли нам чемпионство, Кубок России и столько ярких эмоций! pic.twitter.com/JILC9dRLVU