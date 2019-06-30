"Локомотив" поблагодарил Денисова

"Локомотив" поблагодарил своего бывшего полузащитника Игоря Денисова. Ранее 35-летний футболист расторг контракт с клубом и объявил о завершении карьеры.

– Капитан, лидер на поле и в раздевалке, непроходимый опорник, футболист с огромным опытом. Спасибо Игорю за эти годы в "Локомотиве", которые принесли нам чемпионство, Кубок России и столько ярких эмоций, – говорится в сообщении.

Денисов выступал за "Локомотив" с 2016 года. Контракт был рассчитан до июня 2020 года. Компенсация футболисту составила около 500 тысяч евро.