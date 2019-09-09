«Локомотив» хотел продать Миранчуков в серьезный клуб за 85 миллионов евро

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.

— Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьезным клубом, — 85 миллионов евро, — цитирует «Чемпионат» Кикнадзе. — Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал?

Если серьезно, то есть два аспекта, Юрий Павлович тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьезный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьезному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

Если один из Миранчуков уйдет, то за б?льшие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж.