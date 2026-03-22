«Локомотив» — «Акрон»: Бакаев и Воробьев сделали счет крупным

«Локомотив» забил третий гол в ворота «Акрона» в 22-м туре РПЛ — 3:1.

На 26-й минуте отличился Зелимхан Бакаев.

Спустя две минуты Дмитрий Воробьев забил четвертый мяч железнодорожников — 4:1.