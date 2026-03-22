Булыкин: «Итог матча «Динамо» — «Зенит» логичен»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:3).
«Честно, не верил в победу «Динамо». Думаю итог матча логичен. Изначально больше верил в «Зенит» в этом противостоянии, конечно, хотелось бы увидеть достойную борьбу от «Динамо», но в этом матче не получилось. «Зенит» набрал хороший ход в чемпионате и далеко зашел в Кубке. С такой игрой команда обязана взять хотя бы один трофей. Тем более к 100-летию клуба, которое правда, давно уже было», — сказал Булыкин «СЭ».
«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.
Максим Ваншейд
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -