Булыкин: «Итог матча «Динамо» — «Зенит» логичен»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:3).

«Честно, не верил в победу «Динамо». Думаю итог матча логичен. Изначально больше верил в «Зенит» в этом противостоянии, конечно, хотелось бы увидеть достойную борьбу от «Динамо», но в этом матче не получилось. «Зенит» набрал хороший ход в чемпионате и далеко зашел в Кубке. С такой игрой команда обязана взять хотя бы один трофей. Тем более к 100-летию клуба, которое правда, давно уже было», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.

Максим Ваншейд