Лима: «В «Локомотиве» по-прежнему царит семейный дух»

Бывший полузащитник «Локомотива», чемпион России-2004 Лима рассказал, почему он решил посетить команду.

— Я приехал в Россию по делам и, конечно, захотел проведать родной «Локомотив» и Юрия Палыча! Нам есть, о чем поговорить, — цитирует Лиму официальный сайт «Локо». — Кстати, я был в России и во время чемпионата мира — выступал за сборную легенд Бразилии. За «Локомотивом» постоянно слежу — иногда удается посмотреть матчи по телевизору или же просто узнать счет. Сейчас вот удалось вживую посмотреть игру против «Байера».

Я провел в «Локо» всего несколько лет, но это наложило большой отпечаток на меня — славное время! Большой клуб, большая команда. Здорово, что в последние годы «Локо» снова лидер российского футбола. Много молодежи и своих воспитанников.

Юрий Палыч, Заур Хапов, Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, массажиста Владимир Ткаченко — так рад был их видеть! Они совсем не изменились, правда! Мы обнялись, здорово пообщались. Приятно, что такие легенды продолжают возглавлять «Локо». Здесь по-прежнему царит семейный дух.

49-летний Лима выступает за любительский итальянский клуб «Атлетико Арадео».

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