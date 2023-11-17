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17 ноября, 23:31

Личка: «Вижу запал в глазах Смолова, он может играть на хорошем уровне еще 3-4 года»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил физическую форму нападающего бело-голубых Федора Смолова.

«Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Также он предположил, мог ли Смолов на данном этапе своей карьеры устать от футбола.

«Нет-нет. Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки. Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал», — добавил тренер.

Смолов выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 14 матчей за бело-голубых в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого форвард играл в «Сельте», «Локомотиве», «Краснодаре», «Урале» и других командах. Смолов входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-smolov-ne-ustal-ot-futbola-on-mozhet-igrat-na-horoshem-urovne-do-37-let/
Федор Смолов
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Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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