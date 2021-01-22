Авалу Шамханов, один из бывших руководителей ЦСКА, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», приоткрыл скандальные подробности финала Кубка России. 21 мая 2000 года армейцы встречались с «Локомотивом» и уступили в дополнительное время 2:3.

— 2000 год, финал Кубка ЦСКА — «Локомотив». Дадаханов сообщил нам, что он и Валерий Филатов, президент «Локо», дали Левникову-старшему по пять тысяч долларов. Тот отрицает. Кому верить?

— На Кавказе говорят — месть стареет, но не забывается. В этой фразе мое отношение к Левникову. Он негодяй. А теперь по порядку. После традиционного совещания накануне финала подходит ко мне Филатов: «Давай Николаю по пять тысяч баксов дадим. Чтобы судил честно». Причем пачку долларов уже в руках держит. У меня при себе такой суммы не было. Отвечаю: «Хорошо. Заскочу домой, возьму деньги и привезу Левникову». Он остановился в гостинице «Советская». Через пару часов подъехал туда, вручил пять тысяч: «Вот, Коля, наш взнос». Вдруг звонит Филатов: «Авалу, я задерживаюсь. Можешь и за меня внести? Завтра верну».

— Что ответили?

— «Нет, Валера, как освободишься, сам подъезжай в «Советскую» и отдай». Повесил трубку и понял — начинается спектакль.

— То есть?

— Звонок Филатова — прикрытие. Чтобы приехать позже и привезти деньги. Но не пять тысяч. Значительно больше. Я уже не сомневался, что Левников нас прибьет. Так и получилось. Не назначил три стопроцентных пенальти в ворота «Локомотива», плюс на 12-й минуте Бокова удалил.

— Представляем, каким вышел разговор с Левниковым после финала.

— Ну... Он наотрез отказывался признавать свои ошибки, твердил, что все в рамках правил. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия на какой-то период отстранила Левникова от работы. А толку? Кубок-то не вернешь.

— Зато можно вернуть деньги.

— В тот момент Левников о них даже не заикался. Годы спустя встретились в спартаковском манеже. Он вздрогнул, увидев меня, отвел в сторону и сказал: «Авалу, я верну пять тысяч». До сих пор жду...

— Если бы могли отмотать назад, как поступили бы накануне финала?

— Настоял бы на замене арбитра. Это было реально.

— И кто вместо Левникова?

— Валентин Иванов.

— Он бы взял пять тысяч и действительно отсудил бы честно?

— Иванов бы не взял. Он вообще не брал! Судья классный, а главное, человек порядочный. По сравнению с тем же Левниковым или Евстигнеевым — небо и земля.

— О! Вы Евстигнеева вспомнили. Что он натворил, раз однажды в перерыве матча получил от вас затрещину?

— Это в «Крыльях», 2006-й, я был спортивным директором. Играли дома с «Москвой», сидел в ложе рядом с Константином Титовым, губернатором. В первом тайме Евстигнеев издевался над нашей командой, обложил свистками. Слышали бы вы, что неслось в его адрес с трибун. В какой-то момент губернатор произнес с усмешкой: «Да-а, весьма «квалифицированный» судья...» И я психанул, в перерыве высказал Евстигнееву все, что о нем думаю. Но не бил, просто оттолкнул.

— На заседании КДК вас на год дисквалифицировали.

— В моей жизни это мало что изменило. До ухода Александра Барановского продолжал работать в «Крыльях», только не афишировалось.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Авалу Шамханова — на сайте «СЭ»