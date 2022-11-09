Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:58

Лещук высказался о поездке на матч с «Ростовом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью"СЭ" рассказал, что думает о поездке команды на матч против «Ростова».

— Ты чувствуешь, что тебя наигрывают на основу в этом туре?

— В этом туре я не тренировался на этой неделе. У нас еще не было тренировок. Нам дали заслуженные выходные после тяжелого переезда и возврата в Москву.

— Как вы возвращались?

— Долго.

— На поезде?

— У тебя вопросы как у той девушки с синим маникюром в Ростове. 4 часа на автобусе, потом 4 в самолете.

— Это нормально.

— Ну, нормально. Раньше было три часа до «Ростова» на самолете, а сейчас 9 выходит.

— Раньше и 16 часов на поезде ездили. Это хоть получше.

— Не знаю, я в хорошем клубе рос. Мы всегда летали 3 часа на самолете. Я в тепличных условиях расту. Как многие говорят, поэтому я отсюда и не ухожу. Потом будет заголовок «Лещук растет в тепличных условиях» (смеется).

— Нет. Лещук: «Я вырос в тепличных условиях».

— И не хочу их менять ни на что, да?

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вся федерация — это семейный бизнес. Полмиллиона за три дня». Бунт в российском флорболе
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Динамо» Лещук считает, что команда притерлась к главному тренеру Йокановичу
У вратаря сборной России шесть результативных ошибок за месяц. В чем причина жуткого спада Сафонова
«Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»
Владимир Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»
Петржела — о легионерах в «Зените»: «Их очень много. Я против! Должны играть русские»
Безбородов назначен на матч «Динамо» — ЦСКА, Москалев судит игру «Локомотив» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Промес сможет побить свой рекорд по голам в РПЛ за сезон»

Каррера похвалил Джикию и сказал, что перед третьим сезоном во главе «Спартака» хотел видеть его капитаном команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости