Лещук высказался о поездке на матч с «Ростовом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью"СЭ" рассказал, что думает о поездке команды на матч против «Ростова».

— Ты чувствуешь, что тебя наигрывают на основу в этом туре?

— В этом туре я не тренировался на этой неделе. У нас еще не было тренировок. Нам дали заслуженные выходные после тяжелого переезда и возврата в Москву.

— Как вы возвращались?

— Долго.

— На поезде?

— У тебя вопросы как у той девушки с синим маникюром в Ростове. 4 часа на автобусе, потом 4 в самолете.

— Это нормально.

— Ну, нормально. Раньше было три часа до «Ростова» на самолете, а сейчас 9 выходит.

— Раньше и 16 часов на поезде ездили. Это хоть получше.

— Не знаю, я в хорошем клубе рос. Мы всегда летали 3 часа на самолете. Я в тепличных условиях расту. Как многие говорят, поэтому я отсюда и не ухожу. Потом будет заголовок «Лещук растет в тепличных условиях» (смеется).

— Нет. Лещук: «Я вырос в тепличных условиях».

— И не хочу их менять ни на что, да?