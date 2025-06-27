Футбол
27 июня, 23:25

L'Equipe: «Спартак» договорился о переходе форварда «Марселя» Унаи

Алина Савинова
Аззедин Унахи.
Фото Global Look Press

«Спартак» договорился с «Марселем» о переходе нападающего Аззедина Унаи, сообщает L'Equipe.

По информации источника, московский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 12 миллионов евро.

Унаи стал игроком «Марселя» в 2023 году, однако с сентября 2024-го он на правах аренды выступал за «Панатинаикос». В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

В чемпионате России-2024/25 «Спартак» с 57 очками занял четвертое место.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • colombian29

    ещё четвёртый нап нужен+пару крайних напов и воротчиков штуки три, не меньше)))

    28.06.2025

  • Tito88

    Дегенераты, он центральный атакующий полузащитник. Вы разницу между форвардом и центральным полузащитником понимаете. Поупокеры вы когда научитесь информацию подавать достоверную?

    28.06.2025

  • руслан магомедов

    Это хорошо что опять ввалили кучу лямов. Закупайтесь, тратьте бабло. Все равно только щумпиньонем будети.

    28.06.2025

  • анатолий еремин

    Так у нас Ахмат вообще в переходах играл ,а сколько там игроков сборной? И чем Адамов лучше Рассказова,мне кажется по всем параметрам хуже Адамов.

    28.06.2025

  • spar001

    нету правых... берите шо дают:sweat_smile:...

    28.06.2025

  • Jean4

    Такого нужно будет тарасовским борщом откармливать!

    28.06.2025

  • Статистика за 37 матчей так себе, мягко говоря.

    28.06.2025

  • Valekka

    Он же Унаи,он же Унахи,он же нападающий,он же полузащитник!! Есть где чуть-чуть ума для Савиновой?

    28.06.2025

  • анатолий еремин

    А что вам не смешно, Назовите хотя бы двух россиян кто сильнее,на ум приходит только Круговой и то 50 на 50

    28.06.2025

  • Faierman 32

    Работать с теми кто есть,конечно надо,да только Станкович не умеет этого делать,ему нужны готовые игроки. И про Рассказова "одного из лучших защитников России " не надо - не смешно уже даже.

    28.06.2025

  • alex-ls

    Осинькин просто перевел Рассказова в полузащиту. а так он конечно не лучший, в сборной другие, никак не Коля

    28.06.2025

  • Konstantin

    Спартаковская академия работает как часы выпуская шлак! А когда, то Радионов, Черенков и и.д. от туда выходили. А щас Ряпях и пустота

    28.06.2025

  • андрей андреев

    что ж Спартак всякую шелупонь тянет?

    28.06.2025

  • zg

    Ну да,подороже будет!))))))))))))))

    28.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Кто-то в Спартаке влюблен в чемпионат Греции.

    28.06.2025

  • m_16

    Так и запишем: после прямого вопроса начал увиливать.

    28.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Неужели они такие дэбилы?

    28.06.2025

  • andyk82

    :thumbsup:

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    вы там в своем гей-клубе разбирайтесь. Мне это не интересно.

    28.06.2025

  • m_16

    А мужики тебя?

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Бенсий не приставай, я мужиков не ипу.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    с какой стати Коля - один из лучших? Крылья на грани вылета вообще то стояли.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    скорее всего этот источник - Иван Карпов. Большой любитель объявлять о трансферах, которые так и не случаются. Но зато поднимается цена на игрока, о котором Карпов сообщает. И естественно счет в банке у ясно кого.

    28.06.2025

  • m_16

    Вот Гарсия не такой :)

    28.06.2025

  • m_16

    Какого Кордобу? Чё там про пылесос?

    28.06.2025

  • анатолий еремин

    Если правда значит Угальде уже лыжи навострил. А вообще ясогласен со Станковичем,работать надос теми кто есть.Вы помнится иРассказова травили,а Коля сейчас один из лучших защитников Россиян, а купить очередное иностранное дерьмо,сколько его было за последнее время. Работать надо со своим дублем и Галактионов это доказывает. Икого из Россиянвы купите на эту позицию. Комаров , да Рожков,пока вроде все.

    28.06.2025

  • esheg

    37 матчей, 5 голов и 7 передач? Кажется, у Заболотного статистика получше. Или Заболотного уже подисали?

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Халк же ещё играет?

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    может Литвинова заменит? Тот тоже был полузащитник.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    так белых игроков и в самой Франции уже и не осталось.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    хорошо что действует запрет на финансовые операции с ЕС. Может не смогут купить это очередное :poop:.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Кстати , обратился бы ты к Гордону , пока не поздно . По поводу своих комплексов и собственного ника . Он специалист в этом вопросе . Ну он так считает . Возможно .))

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    почему одна из лучших худшая в стране по подготовке воспитанников. Никто нормально играть не умеет. Даже лучший Давыдов Месси пропал с радаров.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Судя по тому , как ты оцениваешь действительность , нет . Не представляешь.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вовка Селедкина , вонючка ты Тушинская . Не тебе меня стыдить , Подстилка ты Красно Белая .

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    представляю что в башке у тех кто за Динамо болеет.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    С названия команды , вуаля. Это же какаие у меня комплексы , ситуаен ? А вот у вас полностью атрофировалось чувство юмора , на фоне вечного -не чемпионства. Селя ви .))

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    так и то во Франции он и не играет.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    кстати да. Почему то и Видич один поиграл и в Англию смылся. Вот если Гинер шарит в деле, то взял и двух классных бразилов защитников купил. И на много лет вопрос закрыл. В Спартаке дебилы всегда хоть одну позицию незакрытую но оставят. Хотя обычно это не одна конечно.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    хорошая новость. За 12 не бывает хороших напов. Если уж за 20 Ливай не забивает... А 30-миллионный Бразил в Зените сколько забил? Два? Делайте выводы. Ещё один Роша короче. Берут типа - а вдруг начнет забивать, как Угальде. Но это как пальцем в небо. Обычно в Ж.

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    лучше продать всех троих и взять одного, но уровня Кордобы. Если ума не хватает самого Кордобу купить.

    28.06.2025

  • Rudrik31

    засцал перед Забой!)

    28.06.2025

  • Диникин

    Унаи это 8-10.

    28.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Дядя"Шайба",ты дебил?В каую школу деньги вложить?Ну дуй в Сокольники и посмотри на академию одну из лучших в стране.Ты проснулся,вылез из землянки и решил тут отметиться .:hear_no_evil::see_no_evil:

    28.06.2025

  • Диникин

    Соболь теперь это ваша карма)))

    28.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    Это же БомбардирМля!!! Продадим потом Зениту!

    28.06.2025

  • Фрей фе

    Всё началось с Кавенаги.

    28.06.2025

  • zoolord

    По сайту трансфермаркет - он центральный полузащитник. Дополнительно атакующий полузащитник и опорный полузащитник. Не знаю, почему его вдруг в этой ветке нападающим сделали?

    28.06.2025

  • Шайбу

    В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами. И это в чемпионате Греции. Он реально стоит 12 млн.? И опять иностранец. А не купить ли своих перспективных и вывести их на должный уровень? Или вложить эти деньги в собственную спортшколу?

    28.06.2025

  • Садовник

    А на фото Унахи какой-то, а Унаи без Эмери это форвардишка.

    28.06.2025

  • James Gang

    Кличка у него будет "Эмери-игрочишка" :))

    28.06.2025

  • Millwall82

    странный бзик на греческом чемпионате, последнего достойного он дал, это был Костас Манолас из Рима и Неаполя. В Зенит чуть не перешел. Больше никого и не вспомнить из топ-5 чемпионатов (Маврапанос из ВХЮ только), да и из легов. Это не дружина Рехагеля, понятно что этот все же ОМ принадлежит. Однако он в 2024 только в Олимпик перешел и сразу стал не нужен марсельцам. P.S.: греческим футболом правит мафия, там настолько все плохо, что российский футбол по сравнению с ними образец добродеятели. Убийства, рэкет, договорняки, сеть ОПГ, подкуп судей, наркоторговля, продажа оружия, киднепинг. Это российские 90е x10.

    28.06.2025

  • richardford

    Национальность не оглашена. Араб?

    28.06.2025

  • Динамов

    Данный игрок не нападающий, а центральный полузащитник! Очень интересно, чего в редакции СЭ курят, когда статьи пишут?

    28.06.2025

  • Burah

    А что, блин, просиходит? Отлично отбалансировали состав с Угальде, теперь надо купить Ливая, потом этого непонятного чувака, при этом в защите свистит?

    28.06.2025

  • Димас красно белый

    Так он же полузащитник

    28.06.2025

  • Вовка Селедкин

    Какое же вы трепло, постыдились бы

    28.06.2025

  • Вовка Селедкин

    Зачем нам ещё один форвард? Нужен защитник и хавбек, а так опять мимо кассы

    28.06.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Какой-то этот Унаи худенький и хлипкий, развалится от российских полей. В нападающего надо столба брать

    28.06.2025

  • Вовка Селедкин

    Малышев, нужен твою мать правый защитник! Тебе напомнить, кто у нас лидер в чемпионате по автоголам? Нужен Правый защитник! Куда нам третий нападающий? Солить

    28.06.2025

  • Спартак 98

    Таких Унаи во Франции тьма и наверно Кахигао выудил лучшего :neutral_face:

    28.06.2025

  • Jean4

    Это конечно не полено Заболотное, но зачем этот суперфорвард нужен с 5-ю голами за сезон? 12 млн, Карл! :thumbsdown: PS. СЭ, какой же он нападающий, если он полузащитник. Зачем вводите в заблуждение?

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    " Унаи отказался ехать в Спартак,созвонившись с Сергеевым"

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    А смысл? Соболев бы вам дешевле обошёлся-лямов в 11)))

    28.06.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Так кто по амплуа, нап или полузащитник, у всех по разному.

    28.06.2025

  • Gordon

    С какого пуркуа народных? :)))) Причём тут моральные принципы и Тюка, который совсем в другом клубе играет? :)))) Впрочем, если человек даже назвался в честь собственного комплекса, не удивительно такое количество бреда на единицу текста :))

    28.06.2025

  • Ganimed77

    Зачем нужен такой Нап, который забивает в каждом Восьмом матче?! :face_with_symbols_over_mouth:Надеюсь, что это утки летят, на зимовку и к ним эта уная прибьется и заозерный:rage:

    28.06.2025

  • fedland

    топовое европейское полено везут...

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Унаи может отказаться перейти в Спартак: 25-летний хавбек Марселя раздумывает, стоит ли ему ехать в РПЛ накануне домашнего для Марокко Кубка Африки. Игрок боится потерять место в составе сборной и на данный момент не горит желанием переходить в Спартак, но все может измениться, — докладывает Footmercato. (с) ------------- Следующая новость СЭ

    28.06.2025

  • the gathering !

    очередная утка от СЭ?

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это вам не Тюка . Этот не откажется .)) Вот по его лицу видно - без всяких моральных принципов чувак . Станковичу и звонить не надо . Сам прибежит , на запах борща и народных денег.))

    28.06.2025

  • AZ

    Спакртак солить напов собрался что ли? Хотя нет, мариновать)))

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Поздравляю Спартак. Классного нападающего подписали. И всего за 12 лямов. Надеюсь он не на много отстанет по забитым мячам от Осипенко.

    27.06.2025

  • hant64

    В Спартаке уже один Унаи был, тренеришкой работал)).

    27.06.2025

  • Gordon

    И зачем нам столько нападающих? ) Количеством будем брать? :))))

    27.06.2025

  • Darkman79

    Да не будет никакого Унаи,там полено Заболотный уже медосмотр прошел))И опять слухи про игрока не на горящую позиции,который год уже они просто пылают))

    27.06.2025

  • zg

    Долго думали?!Мля,12 это прям для нас какая то кармическая сумма!:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

    27.06.2025

    • Мойзес поблагодарил ЦСКА и семью после признания лучшим защитником сезона в РПЛ

    Тренер «Краснодара» Мусаев: «Если мы хотим и дальше побеждать, то мысли о чемпионстве нужно оставить в прошлом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

