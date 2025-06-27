L'Equipe: «Спартак» договорился о переходе форварда «Марселя» Унаи

«Спартак» договорился с «Марселем» о переходе нападающего Аззедина Унаи, сообщает L'Equipe.

По информации источника, московский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 12 миллионов евро.

Унаи стал игроком «Марселя» в 2023 году, однако с сентября 2024-го он на правах аренды выступал за «Панатинаикос». В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

В чемпионате России-2024/25 «Спартак» с 57 очками занял четвертое место.