Мойзес поблагодарил ЦСКА и семью после признания лучшим защитником сезона в РПЛ

Футболист ЦСКА Мойзес обратился со словами благодарности к партнерам по команде, болельщикам и семье после победы в номинации «Лучший защитник сезона» на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

Церемония вручения наград прошла в пятницу в Москве.

«Я рад быть на этой красивой церемонии. Благодарю Бога за все. Спасибо ЦСКА, всей команде, нашим болельщикам и всем, кто голосовал за меня. Спасибо моей жене Ларисе и дочке Елене, моим маме и папе. Спасибо всем», — сказал защитник в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА в Telegram-канале.

В прошедшем сезоне чемпионата России 30-летний бразилец провел 25 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.