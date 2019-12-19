Леонид Слуцкий: «Вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от базы казанского клуба. Для специалиста экскурсию провели генеральный директор Рустем Сайманов и Олег Кузьмин, который вошел в его тренерский штаб.

— Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня.

«Рубин» провел экскурсию для Слуцкого. Видео