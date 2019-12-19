Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поставленных перед ним задачах. Он заключил контракт на пять лет.

— Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем Саймановым проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в премьер-лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее.

Слуцкий возглавил «Рубин»