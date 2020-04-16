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Леонид Слуцкий, Евгений Марков и ученые Сколтеха — о жизни, футболе и киберспорте. Live

21:30
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В пятницу, в 12.00 по московскому времен пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и Сколтеха — «Выход из OUTа. Самоизоляция: Жизнь вне поля и лабораторий».

На этот раз на повестке — искусственный интеллект и киберспорт. Как искусственный интеллект может помочь при тренировках и для определения тактики игры? А спрогнозировать травмы у спортсменов? Киберспорт — спорт ли это? Опасен ли он для подростков?

Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, нападающий клуба Евгений Марков, спортивный директор клуба Олег Яровинский, специалисты в области искусственного интеллекта и киберспорта профессора Сколтеха Евгений Бурнаев и Андрей Сомов.

Модератор — Мария Маркова.


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