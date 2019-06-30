Леонид Федун: "Выиграли турнир в Катаре, говорили: вот идиоты!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал журналистам, что к матчу с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер относится как к тренировочному. Игра проходит в эти минуты в Австрии.

- Вы видите, я спокойный сижу, - отметил Федун. - Это тренировка. Мы выиграли турнир в Катаре. Сказали: "Вот идиоты, выиграли турнир в Катаре, а после этого плохо играем". Тут проиграли, говорят: "Ну вот..." Это тренировка. Да, для игроков это дерби - как красная тряпка. Они, на мой взгляд, излишне эмоциональны. Но мы только вчера снизили нагрузки. Так что сегодня футболисты показывают скорость где-то в 30-40 процентов от своих возможностей - в лучшем случае. (Дмитрий Зеленов)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА