Леонид Федун: "У Цорна есть карт-бланш до выборов"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент. По его словам, у генерального директора Томаса Цорна есть карт-бланш.

– Кто будет заниматься подготовкой к реформе?

– Нынешний менеджмент "Спартака". Поэтому и подобрали перспективного молодого парня, Томаса (Цорна – Прим. Д.З.) вы все видели. Это человек с сильным европейским менталитетом, с немецкой пунктуальностью. У него есть карт-бланш работать вплоть до выборов. Если все пойдет нормально, он станет одним из кандидатов. У него такие амбиции есть. (Дмитрий Зеленов)

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