Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему решил назначить Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба. Контракт с немецким специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года.

— Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился, — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».

— А футболисты как оценивают нового наставника, болельщики...

— Оценят тогда, когда завершим этот чемпионат.

— Но он русского совсем не знает, будет работать через переводчика. Да и почти все его помощники — немцы. Это не осложнит его взаимоотношения с командой?

— Для меня нет. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает еще четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще.

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