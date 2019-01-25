Леонид Федун: "Не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему больше не играет в футбол и хоккей.

Федун прибыл в Катар на матче второго тура "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".

- Больше не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу. Мне наступили на нее, а я попытался прыгнуть в этот момент, а нога осталась на земле. И я сказал, что больше играть не буду. В хоккей тоже не играю, после того как поймал шайбу рукой, которая летела мне в лицо. Играю в теннис, вот это мое. Я могу играть даже с профессионалами в своем возрасте. (Дмитрий Зеленов)

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