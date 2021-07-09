«Динамо» снизило стоимость на уругвайского защитника на 400 тысяч евро
22:35
По данным «СЭ», «Динамо», если договорится о личном контракте с Гильермо Варелой, то приобретет футболиста у «Копенгагена» за 1 миллион евро.
Минувший сезон 28-летний защитник провел в московском клубе на правах аренды. Соглашение было заключено с опцией выкупа за 1,4 миллиона евро, однако при переговорах стоимость удалось снизить на 400 тысяч евро.
По личному контракту стороны также близки к соглашению, хотя ряд нюансов еще требуют разрешения.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю