Легенда «Локо» Семин рассказал, откуда в его Инстаграме появилась обнаженная девушка

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как в сторис его Instagram-аккаунта появилось фото полуобнаженной девушки.

В сентябре в соцсетях 73-летнего Семина появилось фото модели Юлии Диметры.

Новая сторис Юрия Семина pic.twitter.com/mpUxMPx8yG — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) September 17, 2020

— Оказывается, эта девушка купила мою футболку, что уже ее красит, — рассказал в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского Семин. — Как-то необычно, сложно она появилась в Instagram, но потом ее убрали. Она очень красивой была в футболе, а без футболки я ее не видел (смеется). Ну, кому-то понравилось, кому-то нет. Может, кому-то не понравилась реклама футболки? Самое важное, что эти футболки покупают такие красивые девушки. Значит, хорошее качество.