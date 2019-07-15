Кварацхелия дебютировал в составе "Рубина" в матче с "Локо"

Полузащитник Хвича Кварацхелия дебютировал в составе "Рубина" в матче первого тура чемпионата России с "Локомотивом".

18-летний игрок во второй половине прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды. Он перешел в московский клуб из грузинского "Рустави" в феврале 2019 года. Хавбек сыграл в 7 матчах чемпионата России и забил один мяч. Недавно он перешел в "Рубин".

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