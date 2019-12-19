Кузьмин, Козко и Хавьер Нойя вошли в тренерский штаб Слуцкого

Российский специалист Леонид Слуцкий возглавил «Рубин», контракт с ним рассчитан на пять лет. В его штаб вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым, сообщает официальный сайт казанцев.

После 19 туров «Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз «Рубин» побеждал 5 октября 2019 года в матче против «Тамбова» (2:1). Серия команды без побед составляет семь матчей. В понедельник, 16 декабря, пост главного тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов.

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