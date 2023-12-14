Камоцци уверен, что Ивич выведет «Краснодар» на другой уровень

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил работу главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич проделывает прекрасную работу с «Краснодаром». Это топ-тренер, который выведет «Краснодар» на другой уровень. Менталитет команды меняется», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.