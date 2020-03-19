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Кураньи и Воронин спешат поздравить Кокорина. Ему исполнилось 29 лет

08:26
Поздравление от Дарьи Валитовой. Поздравление от Майкла Кокорина. Поздравление от Алана Чочиева. Поздравление от Андрея Воронина. Поздравление от Кристиана Нобоа. Поздравление от Кевина Кураньи.
Поздравление от Дарьи Валитовой.
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Сегодня исполняется 29 лет форварду «Сочи» Александру Кокорину.

Нападающий в stories своего Instagram опубликовал поздравления от Алана Чочиева, Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Кристиана Нобоа, супруги Дарьи Валитовой и сына Майкла.

В составе «Зенита» Кокорин стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, дважды стал бронзовым призером чемпионата. Также он завоевал бронзовые медали в составе «Динамо».

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Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?
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