Кураньи и Воронин спешат поздравить Кокорина. Ему исполнилось 29 лет
08:26
Сегодня исполняется 29 лет форварду «Сочи» Александру Кокорину.
Нападающий в stories своего Instagram опубликовал поздравления от Алана Чочиева, Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Кристиана Нобоа, супруги Дарьи Валитовой и сына Майкла.
В составе «Зенита» Кокорин стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, дважды стал бронзовым призером чемпионата. Также он завоевал бронзовые медали в составе «Динамо».
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