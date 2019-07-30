Кто остался в "Спартаке" из чемпионского состава. Их совсем немного

29 футболистов играли за "Спартак" в чемпионском сезоне-2016/17. В заявке красно-белых на сезон-2018/19 из них осталось лишь восемь. Это вратари Артем Ребров и Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, полузащитники Джано Ананидзе, Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо.

Еще двое игроков, выходивших на поле в составе "Спартака" в сезоне-2016/17, все еще принадлежат клубу, но выступают за другие команды на правах аренды. Это защитник Георгий Тигиев ("Динамо" Минск) и полузащитник Артем Тимофеев ("Крылья Советов"). Бразильский хавбек Фернанду отправился в аренду в "Бэйцзин Гоань", однако после ее окончания китайский клуб, по условиям соглашения, будет обязан выкупить трансфер игрока.

Двое футболистов из нынешнего состава "Спартака" – голкипер Александр Максименко и нападающий Георгий Мелкадзе – были в заявке команды на сезон-2016/17, но на поле в чемпионате не выходили. Максименко находился в запасе в двух матчах, а Мелкадзе – в девяти.

В летнее трансферное окно-2019 "Спартак", помимо Фернанду, покинули защитники Дмитрий Комбаров ("Крылья Советов") и Сальваторе Боккетти ("Верона"), полузащитник Денис Глушаков ("Ахмат"), нападающие Зе Луиш ("Порту") и Луиз Адриану ("Палмейрас").