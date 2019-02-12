"Крылья Советов" разгромили "Кайсар", Ананидзе забил первый гол за самарцев

"Крылья Советов" одержали крупную победу над казахстанским "Кайсаром" в контрольном матче - 3:0. Голами отметились Максим Канунников, Джано Ананидзе и Паул Антон. Для грузинского хавбека этот мяч стал первым в составе самарского клуба.

Это второй матч "Крыльев" за день. Ранее они крупно обыграли юрмальский "Спартак" (5:2).

Контрольный матч

"Крылья Советов" (Россия) - "Кайсар" (Казахстан) - 3:0 (3:0)

Голы: Канунников, 13 (1:0). Ананидзе, 14 (2:0). Антон, 37 (3:0).

"Крылья Советов": Рыжиков, Рохель, Самарджич, Денисов, Шишкин, Антон, Чичерин, Канунников, Джано (Киселев, 76), Самедов, Шейдаев (Вучичевич, 76).