«Крылья Советов» определились с соперниками на втором сборе

«Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции. В рамках сбора запланированы четыре товарищеских игры, сообщает Twitter самарского клуба.

2 февраля «Крылья Советов» встретятся с «Чайкой» и брестским «Динамо». Спустя шесть дней самарцы сыграют против «Нефтехимика» и датского клуба «Раннерс».