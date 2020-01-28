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«Крылья Советов» определились с соперниками на втором сборе

14:11
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«Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции. В рамках сбора запланированы четыре товарищеских игры, сообщает Twitter самарского клуба.

2 февраля «Крылья Советов» встретятся с «Чайкой» и брестским «Динамо». Спустя шесть дней самарцы сыграют против «Нефтехимика» и датского клуба «Раннерс».

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