«Крылья Советов» определились с соперниками на втором сборе
14:11
«Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции. В рамках сбора запланированы четыре товарищеских игры, сообщает Twitter самарского клуба.
2 февраля «Крылья Советов» встретятся с «Чайкой» и брестским «Динамо». Спустя шесть дней самарцы сыграют против «Нефтехимика» и датского клуба «Раннерс».
Завтра «Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 28, 2020
В рамках сбора запланированы 4 игры.
2 февраля -«Чайка» Песчанокопское и «Динамо» Брест
8 февраля -«Нефтехимик» Нижнекамск и «Раннерс» Дания
Начало матчей в 13-00 и 18-00 самарского времени.
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