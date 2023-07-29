«Крылья Советов» и ФОНБЕТ продлили сотрудничество еще на три года
Букмекерская компания ФОНБЕТ и ПФК «Крылья Советов» продлили соглашение о сотрудничестве.
Статус титульного партнера клуба будет закреплен за крупнейшим букмекером страны до 2026 года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера будет размещен на игровой форме и шортах «Крыльев Советов», а также повседневной, спортивной и тренировочной форме основного состава.
В рамках контракта стороны договорились совместно реализовать ряд активностей и мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда клуба и укрепление имиджа команды в регионе.
В ходе партнерства ФОНБЕТ и «Крылья Советов» реализовали ряд масштабных проектов. В 2022 году Самара стала первым городом, где прошел трофи-тур FONBET Кубка России. Также за это время стороны совместно провели несколько тематических матчдэев на стадионе «Солидарность Самара Арена» — весной 2023 года перед матчем с ЦСКА с музыкальной программой выступила группа «Моя Мишель», а на заключительном матче прошлого сезона со «Спартаком» — самарская исполнительница Mary Gu. Кроме этого, на домашней арене клуба появилась летняя зона Fonbet и брендированная футбольная площадка.
«Крылья Советов» — это узнаваемый и самобытный клуб с большой историей. Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят эту игру. Мы готовы радовать болельщиков «Крыльев» новыми совместными акциями и запоминающимися мероприятиями. У нас большие планы на ближайшие три года. Рады, что наше партнерство продолжается и будет расширяться», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.
«Мы очень рады продлить соглашение с нашим партнером БК ФОНБЕТ. Мы уже сделали многое вместе и планируем продолжать тесно взаимодействовать. ФОНБЕТ — надежный партнер, мы уверены друг в друге. Думаю, впереди у нас исключительно светлое будущее, совместные победы, радость болельщиков и страсть от игры», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1