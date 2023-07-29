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«Крылья Советов» и ФОНБЕТ продлили сотрудничество еще на три года

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Букмекерская компания ФОНБЕТ и ПФК «Крылья Советов» продлили соглашение о сотрудничестве.

Статус титульного партнера клуба будет закреплен за крупнейшим букмекером страны до 2026 года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера будет размещен на игровой форме и шортах «Крыльев Советов», а также повседневной, спортивной и тренировочной форме основного состава.

В рамках контракта стороны договорились совместно реализовать ряд активностей и мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда клуба и укрепление имиджа команды в регионе.

В ходе партнерства ФОНБЕТ и «Крылья Советов» реализовали ряд масштабных проектов. В 2022 году Самара стала первым городом, где прошел трофи-тур FONBET Кубка России. Также за это время стороны совместно провели несколько тематических матчдэев на стадионе «Солидарность Самара Арена» — весной 2023 года перед матчем с ЦСКА с музыкальной программой выступила группа «Моя Мишель», а на заключительном матче прошлого сезона со «Спартаком» — самарская исполнительница Mary Gu. Кроме этого, на домашней арене клуба появилась летняя зона Fonbet и брендированная футбольная площадка.

«Крылья Советов» — это узнаваемый и самобытный клуб с большой историей. Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят эту игру. Мы готовы радовать болельщиков «Крыльев» новыми совместными акциями и запоминающимися мероприятиями. У нас большие планы на ближайшие три года. Рады, что наше партнерство продолжается и будет расширяться», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Мы очень рады продлить соглашение с нашим партнером БК ФОНБЕТ. Мы уже сделали многое вместе и планируем продолжать тесно взаимодействовать. ФОНБЕТ — надежный партнер, мы уверены друг в друге. Думаю, впереди у нас исключительно светлое будущее, совместные победы, радость болельщиков и страсть от игры», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

 
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ФК Крылья Советов (Самара)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
7
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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