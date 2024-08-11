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Сегодня, 16:24

«Крылья Советов» — «Факел»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Факела» в матче 4-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Шитов.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Костанца, Печенин, Грибакин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Бабаев, Писарский.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Мертенс, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юганов, Багамаев, Брахими, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Аппаев, Гиоргобиани.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
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 - : -
11.08 20:00
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Бителло

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Динамо

 3 1 0
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Факел

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