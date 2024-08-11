«Крылья Советов» — «Факел»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Факела» в матче 4-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Шитов.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Костанца, Печенин, Грибакин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Бабаев, Писарский.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Мертенс, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юганов, Багамаев, Брахими, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Аппаев, Гиоргобиани.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.