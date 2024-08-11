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Сегодня, 16:16

Грулев из-за перелома пропустит около двух месяцев

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда сможет вернуться на поле нападающий Вячеслав Грулев.

«Два месяца с момента травмы пропустит Вячеслав. Возможно, меньше», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

31 июля стало известно, что Грулев перенес операцию после перелома большой берцовой кости левой голени. 25-летний россиянин получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

Источник: ТАСС
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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