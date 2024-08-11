Грулев из-за перелома пропустит около двух месяцев
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда сможет вернуться на поле нападающий Вячеслав Грулев.
«Два месяца с момента травмы пропустит Вячеслав. Возможно, меньше», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
31 июля стало известно, что Грулев перенес операцию после перелома большой берцовой кости левой голени. 25-летний россиянин получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).
Источник: ТАСС
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|
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|3
|0
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|11-5
|9
|
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|1
|1
|9-3
|7
|
5
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|2
|0
|1
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|6
|
6
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|0
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|
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|5
|
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|
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|0
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|3
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|
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|3
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|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
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|20:00
|
Спартак – Ахмат
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Лидеры
Бомбардиры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
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|0
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