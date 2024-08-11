Грулев из-за перелома пропустит около двух месяцев

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда сможет вернуться на поле нападающий Вячеслав Грулев.

«Два месяца с момента травмы пропустит Вячеслав. Возможно, меньше», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

31 июля стало известно, что Грулев перенес операцию после перелома большой берцовой кости левой голени. 25-летний россиянин получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).