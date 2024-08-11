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Тюкавин считает, что способен бороться с Глушенковым за награду лучшему игроку сезона

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что способен вновь бороться за титул лучшего игрока сезона РПЛ.
«Борьба между мной и Глушенковым? Если он продолжит так же играть до 30-го тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ. Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите — 1 гол в 4 матчах», — цитирует Тюкавина Sport24.

По итогам сезона-2023/24 22-летний форвард получил награду лучшему игроку сезона, забив 15 голов и отдав 9 голевых передач. На счету 25-летнего Глушенкова 9 голов и 1 голевая передача в 6 матчах нового сезона.

Источник: Sport24
Константин Тюкавин
РПЛ
Максим Глушенков
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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«Крылья Советов» — «Факел»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

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