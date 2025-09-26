«Крылья Советов» — «Динамо»: Сергеев довел счет до разгромного

«Динамо» забило третий гол в матче против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ — 3:0.

На 35-й минуте забил Иван Сергеев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.