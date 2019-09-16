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«Крылья» намерены пригласить Мамаева

13:15
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По информации «СЭ», самарские «Крылья Советов» намерены пригласить полузащитника Павла Мамаева.

30-летний полузащитник завтра выходит из заключения по УДО, и, вероятно, и, расторгнув контракт с «Краснодаром» (он заканчивается в декабре), станет свободным агентом. Но, по всей видимости, заявить его за новый клуб до зимнего трансферного окна не удастся, и, если игрок согласится на вариант с Самарой, до декабря он будет только тренироваться с новой командой. А заявка произойдет уже в январе. (Сергей Егоров, Дмитрий Зимин)

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