Круговой переходит в «Зенит». Детали контракта

По информации «СЭ», «Зенит» достиг договоренности с «Уфой» о переходе 21-летнего защитника Данила Кругового.

Контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургкого клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.

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