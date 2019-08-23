Круговой и Семак встретились. Фото

Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой ?встретился с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе 21-летнего футболиста.

Как сообщал «СЭ», контракт с игроком рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.