«Краснодар» забил красивый гол «Зениту» со штрафного, но его отменили
«Краснодар» забил гол в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». На 14-й минуте мяч со штрафного забил 21-летний Эдуард Сперцян. Однако после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили.
Причина: игрок «Краснодара» был слишком близко к стенке «Зенита». По новым правилам, футболист бьющей команды должен находится не ближе метра к игрокам соперника в стенке. Счет остался прежним 1:0 в пользу «Зенита».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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